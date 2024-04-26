"Это лучшая версия Тайсона": Брат Фьюри оставил предупреждение Усику перед боем

Томми Фьюри, брат чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о его бое против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По его словам, сейчас "Цыганский король" пребывает в своей лучшей форме и должен уверенно победить украинца.

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"Я наблюдал за Тайсоном в лагере и в спаррингах. Это лучшая его версия, которую я когда-либо видел. Я думаю, что он действительно настроен на этот бой. Мне кажется, чтобы раскрыть все свои лучшие качества, Тайсону необходимо, чтобы люди говорили: "Я не знаю, победит ли он. Я думаю, что он, пожалуй, проиграет".

Вот зачем ему нужен этот лагерь. Я искренне верю, что если Тайсон будет таким, каким он выглядит в зале, то это будет легкий вечер для него. Это история, а не просто боксерский поединок. Этот бой войдет в учебники по истории, и всем следует наслаждаться им, потому что кто его знает, когда мы получим еще один такой поединок", - приводит слова Томми Фьюри Mirror.

Ранее легенда бокса назвал условие, при котором Фьюри победит Усика.

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