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Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри сделал прогноз на их бой

Джордан Томпсон считает фаворитом "цыганского короля" за счет его особенности.
Сегодня, 09:44
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший спарринг-партнер Александра Усика и Тайсона Фьюри Джордан Томпсон поделился мыслями об их грядущем бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По словам британца, и Тайсон, и Александр - очень талантливые боксеры, но фаворитом является его соотечественник за счет умения подстраиваться под соперников.

"Встретятся два больших таланта. Вот почему все обсуждают этот бой. У ребят много общего. IQ - это очень умные бойцы. Ребята всегда расслаблены и сдержанны. Также нужно отметить их работу ног, но главное, что они умеют ударить и не пропустить в ответ.

Фьюри может заставить вас делать то, что он хочет. Это что-то особенное. У него на каждое действие соперника есть свой метод и опять же, он очень, очень легко приспосабливается.

Что касается Усика, то мы все знаем, что он феноменальный. Очень хороший тактик и отличный боксер. Но Фьюри, чтобы перед ним не стояло, он приспособится к этому. Он придумает что-нибудь, чтобы одержать победу", - сказал Томпсон.

Напомним, бой между Усиком и Фьюри запланирован на 18 мая.

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