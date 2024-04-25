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Легенда бокса назвал условие, при котором Фьюри победит Усика

Антонио Тарвер оценил прошлое украинского чемпиона.
Сегодня, 12:44
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Американский боксер Антонио Тарвер высказался о поединке чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам Тарвера, "Цыганский король" победит, если сделает ставку на свое преимущество в габаритах.

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"Усик никогда раньше не встречался с таким большим, высоким и способным гигантом. Сегодня Тайсон Фьюри все еще один из лучших чистых боксеров в этом виде спорта. 

Если он сможет использовать непредсказуемый стиль, удержит Усика на дистанции и поймает его силовыми ударами, то я выберу Тайсона Фьюри", - сказал Тарвер YouTube-каналу BoxNation.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика сомневается, что Фьюри согласится на реванш.

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