Промоутер: У Усика был тройной тренировочный лагерь

Промоутер Александр Красюк высказался о подготовке Александра Усика к бою с Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, украинец имеет проблемы в подготовке, ведь бой с британцем несколько раз переносился.

Читай также: "Нет особой уверенности": Промоутер Усика сомневается, что Фьюри согласится на реванш

"У Усика был тройной тренировочный лагерь перед Фьюри. Он начался еще в сентябре, когда была информация о возможном бое в декабре. Однако сторона Фьюри заявила, что у них мало времени и бой состоится в феврале. Мы готовились к бою в феврале, но затем у Фьюри случилось рассечение, поэтому поединок перенесли на май.

Как видим, Фьюри уже несколько раз делал все, чтобы бой не состоялся. Гарантий у нас нет", - приводит слова Красюка Boxing News.

Поединок Усика - Фьюри запланирован на 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Усика объяснил, почему в контракте на бой с Фьюри прописан огромный штраф.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!