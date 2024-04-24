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Промоутер: У Усика был тройной тренировочный лагерь

Украинский боксер подстраивается под "Цыганского короля".
Сегодня, 19:48
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Промоутер Александр Красюк высказался о подготовке Александра Усика к бою с Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, украинец имеет проблемы в подготовке, ведь бой с британцем несколько раз переносился.

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"У Усика был тройной тренировочный лагерь перед Фьюри. Он начался еще в сентябре, когда была информация о возможном бое в декабре. Однако сторона Фьюри заявила, что у них мало времени и бой состоится в феврале. Мы готовились к бою в феврале, но затем у Фьюри случилось рассечение, поэтому поединок перенесли на май.

Как видим, Фьюри уже несколько раз делал все, чтобы бой не состоялся. Гарантий у нас нет", - приводит слова Красюка Boxing News.

Поединок Усика - Фьюри запланирован на 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Усика объяснил, почему в контракте на бой с Фьюри прописан огромный штраф.

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