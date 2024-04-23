iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Усика объяснил, почему в контракте на бой с Фьюри прописан огромный штраф

Правило придумал тренер украинского чемпиона.
Сегодня, 15:15
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о том, что в контракте на бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри прописан штраф в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.

По словам функционера, это было сделано, чтобы британец не снялся с поединка.

Читай также: Президент WBC рассказал, можно ли отменить реванш Усик - Фьюри

"Мы придумали так называемое "правило Лапина". Сергей Лапин - тренер Усика. 

Это правило означает, что Тайсону Фьюри придется заплатить 10 миллионов фунтов стерлингов штрафа, если он снимется с боя. Это было сделано, чтобы избежать его пятого снятия", - сказал Красюк сайту BoxingScene.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее команда британца жестко выступила против судейской реформы в поединке с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ММА или бокс: Нганну раскрыл свои планы на будущее ММА или бокс: Нганну раскрыл свои планы на будущее
Почеттино: Мы - Челси, а не клуб Палмера Почеттино: Мы - Челси, а не клуб Палмера
Лунин имеет предложения от трех топ-клубов Европы Лунин имеет предложения от трех топ-клубов Европы
Цуренко сенсационно проиграла филиппинке в первом круге турнира в Мадриде Цуренко сенсационно проиграла филиппинке в первом круге турнира в Мадриде
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

ММА16:29
ММА или бокс: Нганну раскрыл свои планы на будущее
Европа16:04
Почеттино: Мы - Челси, а не клуб Палмера
Европа15:39
Лунин имеет предложения от трех топ-клубов Европы
Бокс15:15
Промоутер Усика объяснил, почему в контракте на бой с Фьюри прописан огромный штраф
Теннис14:53
Цуренко сенсационно проиграла филиппинке в первом круге турнира в Мадриде
Киберспорт14:34
ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей Virtus Pro - fnatic, 3DMAX - SAW
Евро-202414:20
УЕФА одобрил расширение заявок на Евро-2024
Украина14:02
Суркис высказался о стимуляции в чемпионской гонке
Европа14:00
Один из кандидатов на пост тренера Баварии продлит контракт со своим клубом
Бокс13:40
Президент WBC рассказал, можно ли отменить реванш Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK