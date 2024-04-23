Промоутер Усика объяснил, почему в контракте на бой с Фьюри прописан огромный штраф

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о том, что в контракте на бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри прописан штраф в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.

По словам функционера, это было сделано, чтобы британец не снялся с поединка.

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"Мы придумали так называемое "правило Лапина". Сергей Лапин - тренер Усика.

Это правило означает, что Тайсону Фьюри придется заплатить 10 миллионов фунтов стерлингов штрафа, если он снимется с боя. Это было сделано, чтобы избежать его пятого снятия", - сказал Красюк сайту BoxingScene.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее команда британца жестко выступила против судейской реформы в поединке с Усиком.

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