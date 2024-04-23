Президент WBC рассказал, можно ли отменить реванш Усик - Фьюри

Сулейман допустил, что второго боя не будет.

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мнением по поводу противостояния Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам функционера, организация может отменить реванш между боксерами, но сейчас такого запроса нет.

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"WBC получила петицию, за которую проголосовал совет в рамках WBC. Они согласились на объединительный бой и матч-реванш, так что это то, что мы решили.

Конечно, если будет другой запрос, совет WBC обсудит и проголосует за него, но на данный момент другого запроса мы не получали. Сейчас есть бой Фьюри – Усик и матч-реванш, да", - приводит слова президента Boxing Scene.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее был представлен пояс WBC, который будет стоять на кону в бою Усик - Фьюри.

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