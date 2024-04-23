Команда Фьюри жестко выступила против судейской реформы в поединке с Усиком

Авторитетный промоутер Боб Арум признался, что не хочет видеть шесть судей на поединке за бесспорный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам функционера, он не разделяет позицию президента WBC Маурисио Сулеймана.

Читай также: Усик должен подвинуться? Джошуа сообщил, когда намерен провести бой с Фьюри

"Постоянно что-то подобное происходит перед важными боями. Возможно шесть судей лучше чем три, но я в этом сомневаюсь. Если честно, никто не знает, как это сработает, потому что это еще никто и никогда не делал. Но, по крайней мере, экспериментировать нужно в тех боях, которые не так заметны.

При всем уважении к моему другу Маурисио, он любит бокс и делает многое для этого спорта, я бы не стал делать такие изменения в это бою. Если честно, я не верю, что судейство станет лучше, если будет больше судей", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее был представлен пояс WBC, который будет стоять на кону в бою Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!