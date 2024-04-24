"Нет особой уверенности": Промоутер Усика сомневается, что Фьюри согласится на реванш

В команде украинца считают, что британец попытается избежать повторного боя в случае поражения.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, не уверен, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри будет готов второй раз встретиться в ринге с его подопечным.

Представитель украинского боксера предполагает, что в случае поражения британец будет опасаться повторного поединка и откажется от реванша.

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"У меня нет особой уверенности, что бой-реванш состоится. Если Тайсон проиграет, хватит ли у него уверенности снова выйти на ринг?

Теоретически он может, но мы все знаем, что произошло с реваншем против Владимира Кличко", - приводит слова Красюка Boxing Scene.

Ранее промоутер Усика рассказал, кто заменит Фьюри, если тот снимется с боя.

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