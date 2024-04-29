"Остальные провалились": Фьюри обозначил свою миссию в бою с Усиком

Британский боксер рассказал, какое задание стоит перед ним в противостоянии с украинцем.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о предстоящем бое против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

"Цыганский король" вспомнил поверженных украинцем соперников и считает, что должен остановить его доминирование над британскими боксерами.

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"Усик быстрый, он левша, он боксер, избивший Джошуа, большую сосиску Джошуа. Пожалуй, он горчица, если смог побить эту крупную сосиску.

Он избил Чисору, Дюбуа. Лишь один человек стоит на пути его тотальной доминации над Великобританией. Остальные провалились. Отправляйте "Цыганского короля", - сказал Фьюри в комментарии TNT Sports.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика рассказал, кто заменит Фьюри, если тот снимется с боя.

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