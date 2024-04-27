"Отбил мне голову": Аллен назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Британский супертяжеловес Дэйв Аллен поделился прогнозом на бой за бесспорный титул в его весовой категории между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам боксера, который спарринговал с британцем и украинцем, победит "Цыганский король".

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"Фьюри победит Усика. Просто он слишком велик. Это два лучших супертяжеловеса на планете. Их уровень навыков безумен. Я спарринговал с обоими парнями. Все же Фьюри слишком большой для Усика.

Я тренировался с Фьюри на протяжении семи лет. Я спарринговал с Усиком, он великолепный боксер. Знаете, когда он отбил мне голову, я не ел три недели. Это не оправдание, все так и было, но Фьюри, я бы сказал, на уровень выше во всех аспектах", - приводит слова Аллена talkSPORT.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее легенда бокса назвал условие, при котором Фьюри победит Усика.

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