Нельсон назвал единственное условие, при котором Фьюри победит Усика

Авторитетный боксерский аналитик Джонни Нельсон поделился мнением о поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателятитулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам эксперта, "Цыганский король" победит украинца, если будет избивать его.

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"Тайсон - боец, но как только прозвучит стартовый гонг, он будет делать все, что сойдет ему с рук, пока рефери не отругает его.

Постарается ли он навязать физическую борьбу? Да. Будет ли он использовать всевозможные грязные трюки? В этом нет сомнений. Большинство бойцов стараются играть по правилам, но это не тот случай.

Фьюри должен избить своего соперника. Опирайся не него, ударь низко, столкни его на пол. Делай все нестандартные вещи. Фьюри должен сбить с толку этого человека, чтобы чувствовать себя комфортно", - приводит слова Нельсона Express.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее эксперт оценил шансы Усика нокаутировать Фьюри.

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