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Уайлдер выбрал более легкого соперника между Фьюри и Усиком

Американец отметил стили бокса чемпионов.
Сегодня, 10:35
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер выбрал более легкого соперника между действующими чемпионами его весовой категории Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам американца, ему было бы проще против украинца.

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"Думаю, что среди этих двоих более легкий вечер для меня был бы против Александра Усика. Вы же видели его стиль? Стили делают бои. Думаю, что с ним мне было бы легче. Мы никогда не дрались и не знаем друг друга.

Мы с Фьюри встречались в ринге много раз, поэтом очень хорошоизучили друг друга. У нас каждый бой все получалось по-другому. Когда дерешься с кем-то новым, то не знаешь, какие сюрпризы тебя ждут", - приводит слова Уайлдера talkSPORT.

Ранее промоутер Усика призвал помолиться за Фьюри.

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