Уайлдер выбрал более легкого соперника между Фьюри и Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер выбрал более легкого соперника между действующими чемпионами его весовой категории Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам американца, ему было бы проще против украинца.

Читай также: "Он маленький ребенок": Хргович дерзко наехал на бывшего соперника Усика

"Думаю, что среди этих двоих более легкий вечер для меня был бы против Александра Усика. Вы же видели его стиль? Стили делают бои. Думаю, что с ним мне было бы легче. Мы никогда не дрались и не знаем друг друга.

Мы с Фьюри встречались в ринге много раз, поэтом очень хорошоизучили друг друга. У нас каждый бой все получалось по-другому. Когда дерешься с кем-то новым, то не знаешь, какие сюрпризы тебя ждут", - приводит слова Уайлдера talkSPORT.

Ранее промоутер Усика призвал помолиться за Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!