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Нельсон оценил шансы Усика нокаутировать Фьюри

Эксперт имел дело с спарринг-партнерами украинца.
Сегодня, 13:35
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон считает поделился мнением по поводу поединка Александра Усикаа и Тайсона Фьюри.

По словам эксперта, украинец может нокаутировать британского чемпиона.

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"Оба, бойца, без сомнения, могут победить нокаутом. С каждым боем в супертяжелом весе Усик чувствует себя более комфортно.

Я знаю, что у него было пять спарринг-партнеров супертяжеловесов. Я разговаривал с тремя из них. Они сказали, что Усик походу раундов становится сильнее, и он хорошо справился со всеми пятью бойцами", - приводит слова Нельсона Express.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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