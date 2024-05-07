Тренер Кристал Пэлас оценил разгром Манчестер Юнайтед
Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер прокомментировал разгромную победу над Манчестер Юнайтед (4:0).
"Поздравляю команду с победой.
Мы играли не очень хорошо в первом тайме. Мы часто открывали середину поля, и соперник мог воспользоваться этим пространством.
Однако мы были очень эффективны и забил очень хорошие голы".
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"В перерыве мы сделали два-три изменения, и футболисты прислушались.
Второй тайм провели намного лучше, больше контролировали ситуацию, создали много моментов и забили красивые голы. Отличная победа", – сказал Гласнер в интервью Sky Sports.
Напомним, после 36 туров АПЛ Кристал Пэлас идет на 14-м месте с 43 баллами.
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