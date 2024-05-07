Тренер Кристал Пэлас оценил разгром Манчестер Юнайтед

Наставник "орлов" не стал тешиться победой.

Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер прокомментировал разгромную победу над Манчестер Юнайтед (4:0).

"Поздравляю команду с победой.

Мы играли не очень хорошо в первом тайме. Мы часто открывали середину поля, и соперник мог воспользоваться этим пространством.

Однако мы были очень эффективны и забил очень хорошие голы".

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"В перерыве мы сделали два-три изменения, и футболисты прислушались.

Второй тайм провели намного лучше, больше контролировали ситуацию, создали много моментов и забили красивые голы. Отличная победа", – сказал Гласнер в интервью Sky Sports.

Напомним, после 36 туров АПЛ Кристал Пэлас идет на 14-м месте с 43 баллами.

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