Набрал слишком много очков: защитника Манчестер Юнайтед лишили водительских прав

Скоро он лишится не только прав, но и контракта с манкунианцами.

Оказавшись ненужным главному тренеру Манчестер Юнайтед Эрику тен Хагу, левый защитник Брэндон Уильямс отправился в аренду в Ипсвич, который возглавляет бывший ассистент Жозе Моуриньо и Оле Гуннара Сульшера Киран МакКенна.

Однако недавно 23-летний англичанин попал в неприятную ситуацию. Как сообщает The Mirror, Уильямса лишили водительских прав - футболист заработал 30 штрафных баллов.

Во время судебного заседания стало известно, что Уильямс дважды не смог предоставить офицерам информацию о том, кто управлял его Мерседесом.

Он не явился на слушание в магистратский суд Манчестера в пятницу, 3 мая, и был приговорен заочно.

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Суд услышал, что Уильямс уже набрал 18 баллов по своей лицензии, и он был оштрафован на 1000 фунтов с судебным сбором в 400 фунтов и судебными издержками в размере 85 фунтовв.

Стоит отметить, что в прошлом году у игрока также были проблемы на дороге, из-за чего общая сумма штрафных баллов достигла отметки в 30 очков.

Контракт Брэндона Уильямса с Манчестер Юнайтед истекает будущим летом, но "красные дьяволы" не собираются продлевать своего воспитанника.

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