Тренер, которым интересуются Бавария и Ман Юнайтед, летом покинет свой клуб

Главный тренер Антверпена Марк ван Боммел уже точно покинет клуб после завершения сезона, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, нидерландец пришел в клуб в 2022 году и сразу выиграл с ним чемпионат и национальный кубок. А в этом сезоне Антверпен занял последнее место в чемпионском раунде.

Ван Боммел решил покинуть клуб, чтобы найти для себя новый вызов. По сведениям различных источников, специалист интересен ряду клубов.

В последнее время тренера чаще всего связывали с Миланом, а после отказа Рангника пошли слухи о назначении ван Боммела и в Мюнхен. Также специалист просматривается Манчестер Юнайтед.

Ранее также сообщалось, что Бавария интересуется тренером МЮ.

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