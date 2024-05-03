iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер, которым интересуются Бавария и Ман Юнайтед, летом покинет свой клуб

Марк ван Боммел хочет новый вызов.
Сегодня, 18:48
Марк ван Боммел / Getty Images
Марк ван Боммел / Getty Images

Главный тренер Антверпена Марк ван Боммел уже точно покинет клуб после завершения сезона, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, нидерландец пришел в клуб в 2022 году и сразу выиграл с ним чемпионат и национальный кубок. А в этом сезоне Антверпен занял последнее место в чемпионском раунде.

Ван Боммел решил покинуть клуб, чтобы найти для себя новый вызов. По сведениям различных источников, специалист интересен ряду клубов.

В последнее время тренера чаще всего связывали с Миланом, а после отказа Рангника пошли слухи о назначении ван Боммела и в Мюнхен. Также специалист просматривается Манчестер Юнайтед.

Ранее также сообщалось, что Бавария интересуется тренером МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гениальный мув: Руководство МЮ урезало бонусы сотрудникам, но сделало подарки женам игроков Гениальный мув: Руководство МЮ урезало бонусы сотрудникам, но сделало подарки женам игроков
Макларен смог предоставить полный пакет обновлений только одному пилоту Макларен смог предоставить полный пакет обновлений только одному пилоту
Гран-при Майами: Первая пратика: Ферстаппен - лучший, за ним - Пиастри и Сайнс Гран-при Майами: Первая пратика: Ферстаппен - лучший, за ним - Пиастри и Сайнс
Бывший тренер Реала попал в сферу интересов Баварии Бывший тренер Реала попал в сферу интересов Баварии
Помочь журналистам

Видео

Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:21
Гениальный мув: Руководство МЮ урезало бонусы сотрудникам, но сделало подарки женам игроков
Формула 121:15
Макларен смог предоставить полный пакет обновлений только одному пилоту
Формула 121:00
Гран-при Майами: Первая пратика: Ферстаппен - лучший, за ним - Пиастри и Сайнс
Европа20:49
Бывший тренер Реала попал в сферу интересов Баварии
Евро-202420:28
УЕФА расширил заявку на Евро-2024
Европа20:20
Бывший форвард Ливерпуля одобрил вариант с приглашением Моуринью
Европа19:59
Челси может подписать топ-кипера из Серии А
19:56
Кубок Украины по футзалу: Aurora разгромила Кардинал-Ровно в спорном поединке
Европа19:50
Хави оценил выступления Барселоны за последние несколько месяцев
Европа19:30
Экс-тренер Милана и Наполи получил предложение из Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK