iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария может обменяться тренерами с другим европейским грандом

Мюнхенцы положили глаз на Эрика тен Хага.
Сегодня, 17:40
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Мюнхенская Бавария внесла в свой шорт-лист тренеров Эрика тен Хага, утверждает Кристиан Фальк.

Напомним, ранее мюнхенцам отказал Ральф Рангник, который считался основным кандидатом на должность, а потому клубу срочно нужно искать альтернативы.

Одним из вариантов неожиданно стал наставник МЮ Эрик тен Хаг. Большим плюсом в этой сделке может стать то, что манкунианцы еще сами не решили, что делать с тренером.

Если Баварии удастся убедить нидерландца перебраться в Мюнхен, то МЮ может не тратить время на поиски нового тренера и пригласить Томаса Тухеля, который заинтересован в этой работе.

Ранее также сообщалось, что мюнхенцы также работают над вариантом с Рогером Шмидтом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Гениальный мув: Руководство МЮ урезало бонусы сотрудникам, но сделало подарки женам игроков Гениальный мув: Руководство МЮ урезало бонусы сотрудникам, но сделало подарки женам игроков
Боруссия постарается сохранить Санчо хотя бы на сезон Боруссия постарается сохранить Санчо хотя бы на сезон
Барселона и Ман Юнайтед могут обменяться лидерами полузащиты Барселона и Ман Юнайтед могут обменяться лидерами полузащиты
Тренер, от которого отказался Милан, ждет звонка от Манчестер Юнайтед Тренер, от которого отказался Милан, ждет звонка от Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:21
Гениальный мув: Руководство МЮ урезало бонусы сотрудникам, но сделало подарки женам игроков
Формула 121:15
Макларен смог предоставить полный пакет обновлений только одному пилоту
Формула 121:00
Гран-при Майами: Первая пратика: Ферстаппен - лучший, за ним - Пиастри и Сайнс
Европа20:49
Бывший тренер Реала попал в сферу интересов Баварии
Евро-202420:28
УЕФА расширил заявку на Евро-2024
Европа20:20
Бывший форвард Ливерпуля одобрил вариант с приглашением Моуринью
Европа19:59
Челси может подписать топ-кипера из Серии А
19:56
Кубок Украины по футзалу: Aurora разгромила Кардинал-Ровно в спорном поединке
Европа19:50
Хави оценил выступления Барселоны за последние несколько месяцев
Европа19:30
Экс-тренер Милана и Наполи получил предложение из Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK