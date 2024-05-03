Бавария может обменяться тренерами с другим европейским грандом

Мюнхенская Бавария внесла в свой шорт-лист тренеров Эрика тен Хага, утверждает Кристиан Фальк.

Напомним, ранее мюнхенцам отказал Ральф Рангник, который считался основным кандидатом на должность, а потому клубу срочно нужно искать альтернативы.

Одним из вариантов неожиданно стал наставник МЮ Эрик тен Хаг. Большим плюсом в этой сделке может стать то, что манкунианцы еще сами не решили, что делать с тренером.

Если Баварии удастся убедить нидерландца перебраться в Мюнхен, то МЮ может не тратить время на поиски нового тренера и пригласить Томаса Тухеля, который заинтересован в этой работе.

Ранее также сообщалось, что мюнхенцы также работают над вариантом с Рогером Шмидтом.

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