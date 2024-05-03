Бавария переключилась на наставника Трубина после отказа от экс-тренера МЮ
Рогер Шмидт может стать рулевым мюнхенцев.
Мюнхенская Бавария определилась с новым главным фаворитом на пост главного тренера.
После отказа от Хаби Алонсо, Юлиана Нагельсмана и Ральфа Рангника "красные" решили обратиться к Рогеру Шмидту. Об этом сообщают журналисты Bild Кристиан Фальк и Тобиас Альтшафль.
Отмечается, что у немца есть контракт с Бенфикой до 2026, но лиссабонцы не полностью им довольны, поэтому, могут его отпустить за сумму меньшую чем клаусула в размере 30 млн евро.
Рогера обсуждали и до этого в кругу боссов Баварии, но теперь он возглавляет список претендентов.
Напомним, ранее сам Шмидт высказался о возможности возглавить Баварию.
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