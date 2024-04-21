Наставник Бенфики Трубина прокомментировал слухи о переходе в Баварию

Рогер Шмидт недавно продлил контракт с "орлами", и не собирается изменять своему решению.

Наставник лиссабонской Бенфики Рогер Шмидт высказался о возможности пойти на повышение в Баварию.

По словам немецкого специалиста, для него большая гордость тренировать "орлов", и если бы он хотел уйти, то не подписал бы новый контракт несколько месяцев назад.

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"Для меня большая гордость быть тренером Бенфики. Я точно знал, что делаю, когда подписывал новый контракт с Бенфикой.

Если вы посмотрите на мою карьеру, когда я принимаю решение для клуба, я принимаю решение. Я не принимаю другого решения через несколько месяцев", - заявил Шмидт.

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