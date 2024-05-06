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Футбол

Бывшая жена чемпиона мира завела отношения с игроком из Бундеслиги

Разница в возрасте девушки и ее возлюбленного весьма велика.
Вчера, 23:18
Лиза Россенбах / Instagram
Лиза Россенбах / Instagram

Бывшая жена голкипера Боруссии Дортмунд и сборной Германии Романа Вайденфеллера вступила в отношения с молодым футболистом.

По данным издания The Sun, хавбек Аугсбурга Арне Майер тесно общается с Лизой Россенбах на протяжении уже нескольких месяцев. При этом, разница в возрасте у пары 18 лет!

Источник: The Sun

Футболист и 43-летняя женщина начали общаться в конце 2023-го года и лишь сейчас стали открыто заявлять о том, что они пара.

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При этом, летом прошлого года Вайденфеллер и Россенбах объявили о разводе после 12 лет брака.

Источник: The Sun

Напомним, легенды Боруссии и его бывшей жены есть двое детей – восьмилетний Леонард и Луна, которая родилась весной 2023 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд

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