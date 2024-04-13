"Был слишком идеальным": бывшая легенды футбола удивила причиной развода

Кака делал все для возлюбленной, однако это ее не устроило.

Бывшая жена Кака Каролина Селико, легендарного игрока сборной Бразилии, Милана и Реала, высказалась о своих отношениях с игроком.

По словам певицы, они расстались из-за того, что Кака "был слишком идеальным".

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Напомним, пара развелась с Кака еще в 2015 году, они прожили вместе тринадцать лет и стали родителями двух детей.

"Кака никогда не изменял мне, он всегда хорошо относился ко мне, он подарил мне замечательную семью, но я не была счастлива, чего-то не хватало. Проблема заключалась в том, что он был слишком идеальным для меня".

In 2015, Ex footballer Kaka’s wife left him and here’s why:



“Kaka never betrayed me, he always treated me well, he gave me a wonderful family, but I was not happy, something was missing. The problem is that he was too perfect for me"



— Carol Celico (Kaka's ex-wife) pic.twitter.com/IkTpTHhOuf — Mazi Nathan (@rukky_nate) April 12, 2024

Напомним, Кака позже женился на модели Каролине Диаш и еще дважды стал отцом. Селико начала роман с мотоциклистом Эдуардо Скарпой.

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