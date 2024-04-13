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Футбол

"Был слишком идеальным": бывшая легенды футбола удивила причиной развода

Кака делал все для возлюбленной, однако это ее не устроило.
Сегодня, 20:50
Кака и Каролина Селико
Кака и Каролина Селико

Бывшая жена Кака Каролина Селико, легендарного игрока сборной Бразилии, Милана и Реала, высказалась о своих отношениях с игроком.

По словам певицы, они расстались из-за того, что Кака "был слишком идеальным".

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Напомним, пара развелась с Кака еще в 2015 году, они прожили вместе тринадцать лет и стали родителями двух детей. 

"Кака никогда не изменял мне, он всегда хорошо относился ко мне, он подарил мне замечательную семью, но я не была счастлива, чего-то не хватало. Проблема заключалась в том, что он был слишком идеальным для меня".

Напомним, Кака позже женился на модели Каролине Диаш и еще дважды стал отцом. Селико начала роман с мотоциклистом Эдуардо Скарпой.

Ранее сообщалось, что жена Рафиньи круто отреагировала на гол мужа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кака

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