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Кака посоветовал Леау не покидать Милан

Серия А - подходящий для него чемпионат.
Сегодня, 09:23
Кака / Getty Images
Кака / Getty Images

Кака прокомментировал интерес к Рафаэлю Леау со стороны многих европейских грандов.

Обладатель Золотого мяча и экс-игрок Милана убежден, что португальцу не стоит спешить с решением, ведь Милан стал для него домом.

"Он превосходный игрок, мне он очень нравится. Если он считает, что Серия А для него лишь трамплин, то нужно уходить. Сейчас для этого подходящий момент.

Но я думаю, что ему лучше остаться. Во-первых, я не считаю Серию А трамплином. К тому же порой впоследствии случается так, что уход из Милана – не лучшая идея. Думаю, Леау должен рассмотреть все варианты. Клуб дает ему многое.

Я встречался с Галлиани в Катаре на чемпионате мира, и он сказал, что Серия А перестала быть вершиной в карьере футболистов. Мне трудно это понять. Серия А остается крайне сложной лигой для нападающих. Я не считаю ее второстепенной даже несмотря на то, что у нее иные экономические возможности, - цитирует Кака La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что юрист Леау подчеркнул, что игрок намерен пока оставаться в Милане.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кака рафаэль леау

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