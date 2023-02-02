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Юрист Леау выступил с заявлением касаемо будущего игрока

Португалец намерен остаться в стане "россонери".
Сегодня, 13:45
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Тед Димвула, юрист нападающего Милана Рафаэла Леау, высказался о переговорах с клубом касаемо нового контракта.

"По поводу Леау много ложной и вводящей в заблуждение информации, особенно в итальянской прессе. Цель у нее лишь одна – паразитировать на радушном и профессиональном диалоге о продлении контракта, который мы ведем с руководством Милана.

Сейчас мы ищем лучшее решение для всех сторон. Приоритет футболиста не изменился: он хочет остаться в Милане и продолжать расти, развиваться в этом клубе, в этом городе, которые он так сильно любит.

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Мы твердо отрицаем, что у нас есть желание добиться снижения суммы отступных с целью трансфера следующим летом", – заявил Димвула в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, трудности в переговорах между сторонами заключаются в сумме отступных в новом договоре. Клуб настаивает на клаусуле в 150 млн, а футболист - на 70-80 млн.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Рафаэл Леау

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