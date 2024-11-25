"Победит по очкам": Беллью сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Экс-чемпион и бывший соперник обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика спрогнозировал победителя его реванша против Тайсона Фьюри.

По его словам, он не сбрасывает со счетов британского боксера, но снова отдает предпочтение украинцу, который может одержать победу решением судей.

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"Это безумие, что человек с ростом 192 сантиметра и весом всего 100 килограммов смог быть агрессором против 127-килограммового монстра с ростом 210 сантиметров. Это то, что сделал Усик. Однако в реванше у него не будет этого элемента неожиданности. Но, в конце концов, Усик - лучший прирожденный боксер-супертяжеловес, которого я когда-либо видел. Я просто никогда не думал, что он окажется достаточно большим для супертяжелого веса.

Считаю ли я, что у Фьюри совершенно нет шансов? Абсолютно нет. Но думаю ли я, что он победит? Нет. Я бы снова отдал предпочтение Усику. Я думаю, что это будет очень близкий бой, и Усик победит по очкам", - приводит слова Беллью Express.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Отметим, также Беллью рассказал, что нужно изменить Фьюри в реванше с Усиком.

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