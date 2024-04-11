Безумный визг и испуганные псы: жена Рафиньи круто отреагировала на гол мужа

Наталья Белоли была очень довольна.

Накануне вингер Барселоны Рафинья стал главным героем матча четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ, забив два гола.

Свою реакцию на один из голов мужчины сняла на камеру его жена – Надалия Белоли. Женщина своим визгом счастья даже испугала двух домашних любимцев.

Рафинья с Наталией воспитывают сына Гаэля, родившегося в прошлом году.

Отметим, что один из голов бразильца претендует на звание лучшего по итогам этой недели в Лиге чемпионов.

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