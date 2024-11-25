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НХЛ: Торонто одержал победу над Ютой

Вашему вниманию результат и обзор единственного матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:20
Торонто обыграл Юту / Getty Images
Торонто обыграл Юту / Getty Images

В ночь на понедельник, 25 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялся всего один матч.

Результат матча НХЛ за 24 ноября

Торонто – Юта – 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 17 Кули (Сергачев, Гюнтер), 1:1 – 25 Марнер (Танев, Таварес), 2:1 – 29 Марнер (В. Нюландер, Минтен), 3:1 – 30 В. Нюландер, 3:2 – 41 Макбэйн (Кесселринг, Кули)

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