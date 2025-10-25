НХЛ: Виннипег одолел Калгари, Нью-Джерси обыграл Сан-Хосе
В ночь на субботу, 25 октября, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках вечера сыграли 4 матча.
Результаты матчей НХЛ за 24 октября
Нью-Джерси -Сан-Хосе - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
0:1 - 2" Эклунд (Селебрини)
1:1 - 21" Хэмилтон (Хишир, Мерсер)
2:1 - 29" Хэмилтон (Хишир, Дж. Хьюз)
3:1 - 59" Браун (Хишир, Хэмилтон)
Баффало - Торонто - 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
1:0 - 4" Самуэльссон (Так, Маклауд)
1:1 - 5" В. Нюландер (Карло, Экман-Ларссон)
2:1 - 6" Кулих (Томпсон, Бенсон)
2:2 - 12" Мэттьюз (Экман-Ларссон, Таварес)
3:2 - 27" Томпсон (Кулих, Байрэм)
4:2 - 33" Самуэльссон (Кребс, Далин)
4:3 - 41" Джошуа (Руа, Коуэн)
5:3 - 57" Так (Пауэр)
Коламбус - Вашингтон - 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)
0:1 - 38" Карлсон (Лапьер, Макмайкл)
0:2 - 41" Овечкин (Строум)
0:3 - 42" Сурдиф (Томпсон, Леонард)
1:3 - 50" Матейчук (Воронков, Монахан)
1:4 - 55" Уилсон (Карлсон, Фрэнк)
1:5 - 56" Макмайкл (Протас, Овечкин)
Виннипег - Калгари - 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
0:1 - 5" Кадри (Парех, Фрост)
1:1 - 25" Коннор (Демело, Моррисси)
2:1 - 26" Тейвз (Моррисси)
3:1 - 29" Виларди (Моррисси, Шайфли)
3:2 - 33" Баклунд (Гонзек, Колман)
4:2 - 38" Айафалло (Шайфли, Виларди)
4:3 - 48" Колман (Баль, Баклунд)
5:3 - 59" Наместников (Стэнли)
