Вундеркинд Сан-Хосе установил клубный рекорд

Центрфорвард Сан-Хосе Маклин Селебрини дублем приложился к победе над Рейнджерс (3:1) в регулярке НХЛ. Он быстрее всего в истории Шаркс забросил 50 шайб, сообщает официальный сайт лиги.

Канадский проспект достиг рубежа за 120 матчей. Селебрини опередил соотечественника Логана Кутюра. Последний провел 135 поединков, чтобы достичь отметки в полсотни голов.

Кроме того, Селебрини едва не стал самым молодым в истории голеадором. Он забросил 50 шайб в 19 лет 224 дня. Лишь канадец Сидни Кросби покорил этот рубеж раньше (19 лет 220 дней).

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!