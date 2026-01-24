НХЛ: Сан-Хосе одолел Рейнджерс, Филадельфия обыграла Колорадо
В ночь на субботу, 24 января, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках программы вечера сыграли 8 поединков.
Результаты матчей НХЛ за 23 январяЧикаго - Тампа-Бэй - 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
1:0 - 17" Грин (Мур, Лардис)
1:1 - 38" Кучеров (Сирелли, Хэйгл)
Торонто - Вегас - 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)
0:1 - 1" Айкел (Барбашев, Стоун)
0:2 - 4" Колесар (Смит, Рендбьерг)
1:2 - 21" Таварес (Маччелли, Найз)
1:3 - 23" Дорофеев
1:4 - 25" Боумэн (Хольц, Лачински)
2:4 - 30" Лоутон (Найз)
3:4 - 38" Макмэнн (Райлли, Доми)
3:5 - 55" Стоун (Барбашев)
3:6 - 59" Стоун (Андерссон, Айкел)
Даллас - Сент-Луис - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
1:0 - 5" Джонстон (Хинтц, Хейсканен)
1:1 - 11" Дворски (Кайру, Бучневич)
1:2 - 24" Бучневич (Фаулер, Нейборс)
2:2 - 27" Дюшен (Робертсон, Джонстон)
3:2 - 59" Робертсон (Хинтц)
Калгари - Вашингтон - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
1:0 - 6" Фрост (Зари)
1:1 - 26" Лапьер (Фегервары, Карлсон)
1:2 - 47" Протас (Сурдиф, Уилсон)
1:3 - 59" Овечкин (Фегервары, Строум)
Колорадо - Филадельфия - 3:7 (0:2, 3:1, 0:4)
0:1 - 15" Типпет (Йорк, Барки)
0:2 - 18" Барки (Типпет, Мичков)
1:2 - 27" Келли (Ашан, Бардаков)
2:2 - 30" Олофссон (Нечас, Маккиннон)
2:3 - 31" Бринк (Кэйтс)
3:3 - 32" Макар (Нечас, Маккиннон)
3:4 - 41" Типпет (Кутюрье)
3:5 - 42" Мичков (Хэтэуэй, Андре)
3:6 - 50" Типпет
3:7 - 56" Мичков (Конекны)
Сан-Хосе - Рейнджерс - 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)
1:0 - 1" Селебрини (Смит, Тоффоли)
2:0 - 3" Регенда (Граф, Миса)
3:0 - 7" Селебрини (Граф, Смит)
3:1 - 12" Кэррик (Блид, Рэддиш)
Сиэтл - Анахайм - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
0:1 - 1" Готье (Минтюков, Вил)
0:2 - 15" Пелинг (Мур)
1:2 - 21" Макканн (Бенирс, Эберле)
1:3 - 24" Крайдер (Лакомб, Готье)
2:3 - 41" Шварц (Какко, Райт)
2:4 - 58" Минтюков (Хеллесон, Гранлунд)
Ванкувер - Нью-Джерси - 4:5 (0:1, 3:3, 1:1)
0:1 - 1" Хамеэнахо (Глэсс, Немец)
0:2 - 22" Хишир (Хэмилтон, Дж. Хьюз)
0:3 - 23" Глэсс (Зигентхалер, Хамеэнахо)
1:3 - 29" Карлссон (Петтерссон, Хегландер)
2:3 - 32" Блюгерс (О'Коннор)
2:4 - 35" Браун (Хишир, Грицюк)
3:4 - 38" Байум (Петтерссон)
3:5 - 51" Глэсс (Ковачевич, Майер)
4:5 - 58" Босер (Вилландер, Карлссон)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!