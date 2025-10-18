Сан-Хосе Шаркс терпят полный крах в начале сезона НХЛ

Совсем недавно начался сезон-2025/26 в НХЛ. Команда Сан-Хосе Шаркс успела установить антирекорд в начале сезона.

Сан-Хосе Шаркс — единственная команда НХЛ, которая до сих пор не выиграла ни одного матча в новом сезоне. Подопечные Райана Варсофски уступили Вегасу (3:4), Анахайму (6:7), Каролине (1:5) и Юте (3:6).

Также Шаркс является второй командой в НХЛ по количеству пропущенных шайб (22). Лидирует в этом показателе Оттава (25), которая имеет 2 победы и 3 поражения.

Сейчас хоккейная команда занимает 7-е место в Тихоокеанском дивизионе.

Напомним, что результаты игр, прошедших этой ночью, можно посмотреть на iSport.

