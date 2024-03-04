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НХЛ: Эдмонтон разгромил Питтсбург, Миннесота вырвала победу над Сан-Хосе

Вашему вниманию результаты матчей национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:20
Getty Images
Getty Images

В рамках регулярного сезона НХЛ в ночь с 3 на 4 марта состоялось 5 матчей.

Поединки подарили как и разгромы, так и борьбу до последних секунд поединка.

Лос-Анджелес - Нью-Джерси 5:1

Шайбы:  Дано, 7, 22, 57, Лафферьер, 14, Фиала, 23 - Майер, 1

Баффало - Виннипег 2:5

Шайбы: Петерка, 17, Робинсон, 29 - Нидеррайтер, 20, Морриси, 50, Беррон, 53, наместников, 58, Монахен, 59

Миннесота - Сан-Хосе 4:3

Шайбы: Гудро, 25, капризов, 27, 42, 56 - Гранлунд, 21, Штурм, 24, Дюклер, 41

Анахайм - Ванкувер 1:2

Шайбы: Киллорн, 4 - Хегландер, 1, Гарланд, 23

Эдмонтон - Питтсбург 6:1

Шайбы: Хайман, 14, 25, Перри, 22, Маклауд, 38, Сиси, 39, Макдэвид, 46 - малкин, 52

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