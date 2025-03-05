Ветеран Сан-Хосе установил рекорд НХЛ по блок-шотам

Защитник Шаркс стал "самым мужественным" в истории лиги.

37-летний Марк-Эдуар Власик заблокировал два броска соперников в противостоянии с Баффало (6:2). Канадец стал рекордсменом НХЛ по количеству блок-шотов, сообщает официальный сайт лиги.

Защитник Сан-Хосе обновил достижение. В его активе теперь 2166 блок-шотов. Он обошел бывшего защитника Калгари, Сиэтла и Торонто Марка Джордано (2164 заблокированных броска). Количество блок-шотов отслеживают с сезона 2005/06.

В нынешней кампании Власик провел всего 12 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами. В межсезонье ветеран получил травму верхней части спины.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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