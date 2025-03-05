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НХЛ: Колорадо одолел Питтсбург, Анахайм разгромил Эдмонтон

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:40
Колорадо – Питтсбург / Getty Images
Колорадо – Питтсбург / Getty Images

В ночь на среду, 5 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 10 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 4 марта

Бостон - Нэшвилл - 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

1:0 - 4" Койл (Линдхольм)
1:1 - 5" Новак
1:2 - 11" О′Райлли (Стэмкос, Евангелиста)
2:2 - 25" Остерли (Пастрняк, Уозерспун)
2:3 - 26" Стэмкос (О′Райлли)
3:3 - 45" Гики (Пастрняк, Заха)
3:4 - 48" Маршессо (Форсберг, МакКэррон)
3:5 - 49" О′Райлли (Евангелиста, Стэмкос)
3:6 - 57" Янковски (Сиссонс)

Баффало - Сан-Хосе - 2:6 (0:0, 1:2, 1:4)

0:1 - 21" Лильегрен (Уолмэн, Эклунд)
1:1 - 25" Петерка (Куинн, Далин)
1:2 - 38" Штурм (Костин, Граф)
1:3 - 42" Эклунд (Мухамадуллин, Тоффоли)
2:3 - 46" Томпсон (Клифтон, Петерка)
2:4 - 48" Селебрини (Смит, Мухамадуллин)
2:5 - 52" Смит (Зеттерлунд)
2:6 - 58" Тоффоли (Лильегрен, Уолмэн)

Детройт - Каролина - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

0:1 - 18" Мартинук (Чэтфилд)
0:2 - 21" Дж.Стаал (Гостисбеер, Мартинук)
1:2 - 50" Седерблум

Филадельфия - Калгари - 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)

0:1 - 7" Зари (Юбердо, Пачал)
0:2 - 8" Кадри (Хэнли)
0:3 - 9" Зари (Руни, Ломберг)
1:3 - 9" Кэйтс (Бринк, Фоерстер)
2:3 - 17" Кузьменко
2:4 - 17" Шарангович (Фрост, Поспишил)
2:5 - 36" Уигар (Юбердо, Фрост)
3:5 - 50" Кутюрье (Кузьменко, Мичков)
3:6 - 59" Коронато (Уигар, Кадри)

Тампа-Бэй - Коламбус - 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

1:0 - 1" Чаффи (Рэддиш, Лиллеберг)
2:0 - 1" Кучеров (Генцел)
2:1 - 17" Веренски
3:1 - 21" Генцел (Пойнт, Хедман)
4:1 - 26" Хедман (Рэддиш, Кучеров)
4:2 - 30" Веренски (Джонсон, Фантилли)
5:2 - 49" Хедман (Кучеров, Пойнт)
6:2 - 57" Генцел

Айлендерс - Виннипег - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 - 16" Палмиери (Хорват, Нелсон)
2:0 - 21" Нелсон (Добсон, Цыплаков)
2:1 - 28" Моррисси (Коннор, Шайфли)
3:1 - 44" Пулок (Сизикас, Ли)
3:2 - 52" Элерс (Моррисси, Коннор)

Даллас - Нью-Джерси - 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

1:0 - 1" Джонстон
2:0 - 26" Любушкин (Хинтц, Робертсон)
2:1 - 27" Майер (Люк Хьюз, Хишир)
3:1 - 39" Хинтц (Харли, Джонстон)
3:2 - 52" Хишир (Братт, Люк Хьюз)
3:3 - 55" Пеши (Братт, Майер)
4:3 - 59" Харли (Хинтц, Робертсон)

Колорадо - Питтсбург - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

1:0 - 26" Лехконен (Макар, Маккиннон)
1:1 - 38" Ракелль (Кросби, Раст)
2:1 - 55" Миттлстадт (Маккиннон, Ничушкин)
3:1 - 58" Лехконен
4:1 - 59" Друри (Келли)

Эдмонтон - Анахайм - 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)

1:0 - 10" Драйзайтль (Экхольм, Макдэвид)
1:1 - 11" Карлссон
1:2 - 13" Мактавиш (Лакомб, Готье)
1:3 - 18" Коланджело (Готье, Лакомб)
1:4 - 18" Мактавиш (Готье, Коланджело)
1:5 - 33" Строум (Ватрано, Лакомб)
1:6 - 43" Киллорн (Карлссон, Зеграс)
2:6 - 44" Макдэвид (Бушар, Драйзайтль)

Сиэтл - Миннесота - 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

0:1 - 12" Хиностроза (Болди, Зукарелло-Асен)
1:1 - 16" Ларссон (Шварц, Какко)
1:2 - 18" Сперджен (Чисхольм, Хартман)
1:3 - 21" Годро (Сперджен, Юханссон)
1:4 - 28" Зукарелло-Асен (Годро, Юханссон)
2:4 - 34" Райт (Какко, Бьоркстранн)
3:4 - 39" Монтур (Гурде, Эберле)

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