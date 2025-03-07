НХЛ: Флорида "всухую" переиграла Коламбус, Колорадо разгромил Сан-Хосе
В рамках регулярного сезона НХЛ прошло 9 матчей.
Среди результатов стоит выделить «сухую» победу Флориды и разгромы от Виннипега и Колорадо.
Детройт - Юта 2:4
Шайбы: Ларкин, 3, Берггрен, 8 - Хантер, 2, Шмальц, 33, Стенлунд, 42, Краус, 47
Каролина - Бостон 3:2
Шайбы: Ахо, 6, Бернс, 22, Джарвис, 59 - Гики, 19, 41
Тампа-Бэй - Баффало 6:5
Шайбы: Пол, 5, Раддиш, 6, Генцел, 21, 37, 38, Бьоркстанд, 41 - Далин, 5, Так, 8, Кребс, 17, Томпсон, 29, Петерка, 32
Филадельфия - Виннипег 1:4
Шайбы: Мичков, 57 - Шайфли, 9, Элерс, 15, Коннор, 35, Лаури, 39
Флорида - Коламбус 3:0
Шайбы: Райнгарт, 5, Самоскевич, 26, Барков, 57
Даллас - Калгари 3:2
Шайбы: Джонстон, 24, Робертсон, 49, 64 - Фараби, 2, Баклаунд, 22
Нэшвилл - Сиэтл 5:3
Шайбы: Форсберг, 7, 25, Шей, 23, МакКерон, 39, Эванджелиста, 57 - Ларссон, 1, Макканн, 53, Эйссимонт, 57
Эдмонтон - Монреаль 3:2
Шайбы: Перри, 9, Драйзайтль, 21, Бушар, 64 - Кофилд, 9, Армиа, 30
Колорадо - Сан-Хосе 7:3
Шайбы: Кивиранта, 4, Макар, 6, 49, Друэн, 19, Нечас, 21, МакКиннон, 30, 45 - Зеттерлунд, 10, Селебрини, 48, Эклунд, 57
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