НХЛ: Вашингтон уверенно обыграл Миннесоту, Детройт вырвал победу в овертайме над Тампой
Этой ночью состоялись несколько захватывающих поединков.
В ночь на 18 октября состоялись 4 матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Результаты матчей НХЛ за 18 октября
Вашингтон Кэпиталз – Миннесота Вайлд – 5:1
Шайбы:
- 17:52 Строум (Овечкин, Фегервари) – 1:0,
- 36:47 Юханссон (Болди, Миддлтон) – 1:1,
- 37:18 Протас (Вилсон, Сандин) – 2:1,
- 41:19 Овечкин (Строум) – 3:1,
- 51:32 Строум (Бовилье, Фегервари) – 4:1,
- 58:03 Вилсон (Карлсон, Строум) – 5:1.
Детройт Ред Уингз – Тампа-Бей Лайтнинг – 2:1 ОТ
Шайбы:
- 13:02 Сандин Пелликка (Ларкин, Эплтон) – 1:0,
- 56:17 Мозер (Хедман, Гики) – 1:1,
- 63:36 Ларкин (Комфер) – 2:1.
Чикаго Блэкхокс – Ванкувер Кэнакс – 2:3 Б
Шайбы:
- 12:41 Донато (Бураковски, Левшунов) – 1:0,
- 19:14 Бертуцци (Ринзель) – 2:0,
- 26:49 Дебраск (Гарланд, Куинн Г’юз) – 2:1,
- 33:42 Сассон (Гронек, Карлсон) – 2:2,
- 65:00 Босер – 2:3.
Юта Мамонт – Сан-Хосе Шаркс – 6:3
Шайбы:
- 09:39 Шмалц (Кули, Келлер) – 1:0,
- 13:31 Шмалц (Келлер) – 2:0,
- 25:23 Тоффоли (Орлов, Смит) – 2:1,
- 27:13 Скиннер (Селебрини, Деарне) – 2:2,
- 36:09 О’Браєн (Танев, Коул) – 3:2, 40:54 Шмалц (Келлер) – 4:2,
- 43:25 Карконе (Крауз) – 5:2, 51:32 Келлер (Шмалц, Хейтон) – 6:2,
- 56:51 Селебрини (Скиннер, Веннберг) – 6:3.
