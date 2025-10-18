iSport.ua
НХЛ: Вашингтон уверенно обыграл Миннесоту, Детройт вырвал победу в овертайме над Тампой

Этой ночью состоялись несколько захватывающих поединков.
Сегодня, 08:17       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на 18 октября состоялись 4 матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результаты матчей НХЛ за 18 октября

Вашингтон Кэпиталз – Миннесота Вайлд – 5:1

Шайбы:

  • 17:52 Строум (Овечкин, Фегервари) – 1:0,
  • 36:47 Юханссон (Болди, Миддлтон) – 1:1,
  • 37:18 Протас (Вилсон, Сандин) – 2:1,
  • 41:19 Овечкин (Строум) – 3:1,
  • 51:32 Строум (Бовилье, Фегервари) – 4:1,
  • 58:03 Вилсон (Карлсон, Строум) – 5:1.

Детройт Ред Уингз – Тампа-Бей Лайтнинг – 2:1 ОТ

Шайбы:

  • 13:02 Сандин Пелликка (Ларкин, Эплтон) – 1:0,
  • 56:17 Мозер (Хедман, Гики) – 1:1,
  • 63:36 Ларкин (Комфер) – 2:1.

Чикаго Блэкхокс – Ванкувер Кэнакс – 2:3 Б

Шайбы:

  • 12:41 Донато (Бураковски, Левшунов) – 1:0,
  • 19:14 Бертуцци (Ринзель) – 2:0,
  • 26:49 Дебраск (Гарланд, Куинн Г’юз) – 2:1,
  • 33:42 Сассон (Гронек, Карлсон) – 2:2,
  • 65:00 Босер – 2:3.

Юта Мамонт – Сан-Хосе Шаркс – 6:3

Шайбы:

  • 09:39 Шмалц (Кули, Келлер) – 1:0,
  • 13:31 Шмалц (Келлер) – 2:0,
  • 25:23 Тоффоли (Орлов, Смит) – 2:1,
  • 27:13 Скиннер (Селебрини, Деарне) – 2:2,
  • 36:09 О’Браєн (Танев, Коул) – 3:2, 40:54 Шмалц (Келлер) – 4:2,
  • 43:25 Карконе (Крауз) – 5:2, 51:32 Келлер (Шмалц, Хейтон) – 6:2,
  • 56:51 Селебрини (Скиннер, Веннберг) – 6:3.

