Аутсайдер НХЛ контактировал с тренером-завсегдатаем финалов

Специалист остается без работы.
Вчера, 16:30       Автор: Антон Федорцив
Питер Дебур / Getty Images
Руководство Торонто рассмотрит смену главного тренера. Кандидатом на должность стал бывший наставник Далласа Питер Дебур, утверждает инсайдер Говард Бергер в X.

Канадец летом покинул Старз. Во главе техасцев Дебур продолжил печальную серию проигранных финалов. С Далласом он трижды подряд уступил в финалах Западной конференции, а ранее потерпел неудачи с Вегасом, Сан-Хосе и Нью-Джерси.

Торонто под руководством Крэйга Беруби провалил старт сезона. Мейпл Лифс занимают предпоследнее место на Востоке НХЛ. Рекорд команды – 11 побед, 14 поражений.

К слову, звезда Сиэтла Джейден Шварц попал в лазарет на длительный период.

