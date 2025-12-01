Сиэтл потерял лучшего бомбардира на длительный период

Нападающий Джейден Шварц не поможет Сиэтлу в грядущих поединках. Лидер Кракен выбыл из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный X клуба.

Ориентировочный срок восстановления канадского вингера – 6 недель. Шварц уже пропустил матч против Эдмонтона (0:4). К середине января Сиэтл ждут еще два десятка поединков.

В нынешнем сезон Шварц – лидер Кракен по набранным очкам. Канадец забросил 8 шайб и отдал 7 результативных передач. Зато вернулись в строй нападающие Джаред Макканн и Каапо Какко.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

