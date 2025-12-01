iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Сиэтл потерял лучшего бомбардира на длительный период

Канадец попал в лазарет Кракен.
Вчера, 12:57       Автор: Антон Федорцив
Джейден Шварц / Getty Images
Джейден Шварц / Getty Images

Нападающий Джейден Шварц не поможет Сиэтлу в грядущих поединках. Лидер Кракен выбыл из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный X клуба.

Ориентировочный срок восстановления канадского вингера – 6 недель. Шварц уже пропустил матч против Эдмонтона (0:4). К середине января Сиэтл ждут еще два десятка поединков.

В нынешнем сезон Шварц – лидер Кракен по набранным очкам. Канадец забросил 8 шайб и отдал 7 результативных передач. Зато вернулись в строй нападающие Джаред Макканн и Каапо Какко.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сиэтл кракен Джейден Шварц

Статьи по теме

Середняк НХЛ уволил главного тренера Середняк НХЛ уволил главного тренера
НХЛ: Даллас одержал победу над Сиэтлом, Колорадо уступил Калгари НХЛ: Даллас одержал победу над Сиэтлом, Колорадо уступил Калгари
42 минуты штрафа на всех: Вашингтон и Сиэтл устроили массовую драку в НХЛ 42 минуты штрафа на всех: Вашингтон и Сиэтл устроили массовую драку в НХЛ
НХЛ: Сиэтл одержал разгромную победу над Вегасом НХЛ: Сиэтл одержал разгромную победу над Вегасом

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK