НХЛ: Сиэтл одержал разгромную победу над Вегасом

Единственная игра лучшей хоккейной лиги мира в первый день нового года завершилась триумфом андердога.

Вечером понедельника, 1 января, прошел матч "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги между Сиэтлом и Вегасом.

Команды провели равный матч, но хозяева льда выдали хорошую реализацию, забросив по одной шайбе в каждом из периодов.

Лучшим игроком встречи стал нападающий Сиэтла Эели Толванен, на счету которого гол + ассист.

Сиэтл - Вегас 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 4 Толванен (Ларссон, Данн)

2:0 – 22 Борген (Толванен, Картье)

3:0 – 42 Гурде ()

Напомним, что недавно защитник Питтсбурга Крис Летанг, переживший два инсульта, установил новый рекорд НХЛ, попутно повторив еще одно достижение.

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