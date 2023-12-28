Защитник Питтсбурга, переживший два инсульта, установил новый рекорд НХЛ

При этом он также сумел повторить еще одно редкое статистическое достижение.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НХЛ Питтсбург на выезде поиздевался над Айлендерс, выиграв со счетом 7:0.

Очень запоминающимся получился второй период, когда "пингвины" отгрузили в ворота соперника шесть шайб.

В этот момент особенно отличился защитник Крис Летанг, оформивший за вторую 20-минутку сразу пять ассистов. Как сообщает The Athletic, 36-летний хоккеист стал первым защитником в истории НХЛ, который набрал пять очков за один период.

Kris Letang had himself an unforgettable 20 minutes of hockey! 🐧 pic.twitter.com/jGtfL2Mdrr — NHL (@NHL) December 28, 2023

Kris Letang became the first NHL defenseman to record 5 five assists in a period.



🎥 @SNPittsburgh pic.twitter.com/zoPQ5SyRpC — The Athletic (@TheAthletic) December 28, 2023

В третьем периоде он довел счетчик голевых передач до шести. Это позволило ему стать седьмым защитником в истории лиги и первым с 1986 года, которому удалось отдать шесть ассистов за одну игру.

Напомним, что в ноябре 2022 года Крис Летанг пережил свой второй инсульт - первый произошел еще в 2014 году. Однако это не помешало ему вернуться на лед и продолжать помогать своей команде побеждать.

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