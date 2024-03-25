НХЛ: Колорадо совершил камбэк против Питтсбурга, победы Каролины, Флориды и Далласа

В ночь на понедельник, 25 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 24 марта

Вашингтон – Виннипег – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 41 Карлсон (Оши, Пачиоретти), 2:0 – 43 Овечкин (Макмайкл), 3:0 – 52 Овечкин (Оши, Строум)

Колорадо – Питтсбург – 5:4 (0:2, 2:2, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Пулюярви (Кросби, Смит), 0:2 – 15 Раст (Кросби), 0:3 – 33 Кросби (Пуустинен), 0:4 – 35 Жозеф (Летанг, Кросби), 1:4 – 36 Уолкер (Вуд, Колтон), 2:4 – 39 Тренин (Дьюхэйм), 3:4 – 43 Друэн (Тэйвс, Маккиннон), 4:4 – 55 Маккиннон (Тэйвс, Друэн), 5:4 – 61 Друэн (Маккиннон, Макар)

Айлендерс – Нью-Джерси – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 21 Майер (Люк Хьюз, Джек Хьюз), 0:2 – 22 Джек Хьюз (Братт, Майер), 0:3 – 26 Хольц (Немец), 0:4 – 55 Тирни (Баль, Хаула)

Каролина – Торонто – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Шей (Мартинук, Дж.Стаал), 2:0 – 13 Ахо (Бернс, Генцел), 2:1 – 48 Робертсон (Мэттьюс)

Оттава – Эдмонтон – 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Хенрик (Бушар, Экхольм), 1:1 – 5 Чикран (Штюцле, Батерсон), 1:2 – 21 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар), 1:3 – 23 Хайман (Бушар, Макдэвид), 2:3 – 24 Штюцле (Бреннстрем, Жозеф), 3:3 – 36 Батерсон (Штюцле, Ткачак), 4:3 – 56 Чикран (Ткачак, Батерсон), 5:3 – 59 Келли (Жиру)

Филадельфия – Флорида – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 10 Райнхарт (Монтур, Лунделль), 0:2 – 21 Тарасенко (Монтур, Райнхарт), 0:3 – 44 Верхэге (Монтур, Беннетт), 1:3 – 52 Бринк (Замула, Пелинг), 1:4 – 58 Райнхарт (Луостаринен)

Аризона – Даллас – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Бенн (Джонстон), 1:1 – 18 Келлер (Керфут, Кесселринг), 1:2 – 22 Сегин (Дюшен, Сутер), 2:2 – 47 Бьюгстэд (Кули, Крауз), 2:3 – 54 Хейсканен (Дюшен, Сегин), 2:4 – 58 Дюшен (Сегин)

Анахайм – Тампа-Бэй – 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 13 Джонстон (Майерс, Сильверберг), 1:1 – 27 Дюклер (Пербикс), 1:2 – 37 Гленденинг (Жанно, Уотсон), 2:2 – 42 Минтюков (Лисон, Джонс), 2:3 – 61 Сирелли (Хэйгл)

Сиэтл – Монреаль – 1:5 (0:4, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Гуле (Сузуки, Кофилд), 0:2 – 6 Ньюхук (Пеццетта, Гуле), 0:3 – 17 Сузуки (Слафковски, Харрис), 0:4 – 18 Ньюхук (Гуле, Галлахер), 1:4 – 21 Эберле (Олексяк, Борген), 1:5 – 33 Мэтисон

Калгари – Баффало – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 4 Кребс (Роусек), 1:1 – 30 Юбердо (Мироманов, Шарангович), 1:2 – 51 Петерка (Так, Томпсон), 1:3 – 59 Томпсон, 1:4 – 60 Клифтон (Луукконен)

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