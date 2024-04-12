НХЛ: Рейнджерс уступили Филадельфии, победы Питтсбурга, Флориды и Лос-Анджелеса

В ночь на пятницу, 12 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 11 апреля

Торонто – Нью-Джерси – 5:6 (2:3, 2:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Таварес (Марнер), 1:1 – 1 Хаула, 2:1 – 6 Мэттьюс (Броди, Доми), 2:2 – 8 Фут, 2:3 – 12 Майер (Люк Хьюз, Братт), 3:3 – 27 Мэттьюс (Бертуцци, Доми), 4:3 – 29 Кемпф (Дьюар), 4:4 – 39 Майер (Хишир), 4:5 – 51 Братт (Майер, Люк Хьюз), 5:5 – 55 Таварес (Марнер, Райлли), 5:6 – 58 Братт

Баффало – Вашингтон – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 19 Бенсон (Кребс, Скиннер), 2:0 – 32 Так (Томпсон, Йокихарью), 2:1 – 34 Макмайкл (Карлсон, Пачиоретти), 3:1 – 49 Куинн (Гринуэй, Клифтон), 4:1 – 57 Козенс (Йокихарью, Гринуэй), 4:2 – 59 Уилсон (Овечкин, Карлсон)

Рейнджерс – Филадельфия – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Йорк (Конекны), 1:1 – 18 Панарин (Зибанежад, Фокс), 1:2 – 23 Бринк (Пелинг), 1:3 – 39 Конекны (Пелинг), 1:4 – 45 Кэйтс (Сэнхайм, Кутюрье)

Питтсбург – Детройт – 6:5 (2:2, 2:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 2 О'Коннор (Кросби, Раст), 1:1 – 3 Рэймонд (Дебринкет), 2:1 – 15 Летанг (Ракелль, Бантинг), 2:2 – 19 Рэймонд (Ларкин, Дебринкет), 3:2 – 27 Кросби (Смит, Раст), 4:2 – 32 Раст (Смит), 4:3 – 39 Петри (Спронг, Зайдер), 5:3 – 43 Картер, 5:4 – 52 Ларкин (Комфер, Рэймонд), 5:5 – 54 Рэймонд (Дебринкет, Ларкин), 6:5 – 61 Карлссон (Ракелль, Кросби)

Тампа-Бэй – Оттава – 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 0:1 – 8 Ткачак (Чикран), 1:1 – 9 Шири (Пойнт, Кучеров), 2:1 – 12 Пойнт (Шири, Кучеров), 2:2 – 42 Батерсон (Шабо, Ткачак)

Флорида – Коламбус – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Ткачак (Казинс, Экман-Ларссон), 2:0 – 37 Родригес (Луостаринен, Лунделль), 3:0 – 39 Райнхарт (Экман-Ларссон, Барков), 4:0 – 57 Тарасенко (Форслинг)

Айлендерс – Монреаль – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 17 Харрис (Сузуки, Кофилд), 1:1 – 25 Энгвалл (Райлли, Пелек), 1:2 – 43 Кофилд (Мэтисон, Ковачевич), 2:2 – 46 Сизикас (Пулок, Пелек), 3:2 – 61 Палмиери (Нелсон)

Даллас – Виннипег – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 14 Элерс, 0:2 – 29 Густафссон (Эпплтон, Сэмберг), 0:3 – 57 Шайфли (Эпплтон, Коннор)

Сиэтл – Сан-Хосе – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Канин (Костин, Трун), 1:1 – 9 Думулин (Эберле), 1:2 – 34 Берроуз (Эклунд), 1:3 – 35 Зеттерлунд (Эклунд, Гранлунд)

Лос-Анджелес – Калгари – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Фиала (Кемпе, Копитар), 2:0 – 21 Арвидссон (Мур, Дано), 3:0 – 27 Томас (Рой), 3:1 – 48 Юбердо (Зари, Мироманов), 4:1 – 56 Арвидссон (Даути, Копитар)

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