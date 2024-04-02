НХЛ: Питтсбург одержал победу над Рейнджерс, поражения Тампы, Флориды и Колорадо

В ночь на вторник, 2 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 1 апреля

Рейнджерс – Питтсбург – 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)

Шайбы: 0:1 – 1 Раст (Смит, Кросби), 0:2 – 10 Кросби (Летанг, Жозеф), 0:3 – 49 Бемстрем (Пулюярви), 1:3 – 50 Какко (Панарин, Фокс), 2:3 – 56 Рословик (Зибанежад), 2:4 – 57 Раст (Летанг, Картер), 2:5 – 59 Кросби

Филадельфия – Айлендерс – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Кэйтс, 1:1 – 12 Мартин (Маклин), 1:2 – 12 Хорват (Сизикас, Барзэл), 2:2 – 21 Сэнхайм, 2:3 – 37 Ли (Романов), 3:3 – 59 Фрост (Конекны, Дрисдейл), 3:4 – 61 Нелсон (Палмиери)

Тампа-Бэй – Детройт – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 21 Кэйн (Дебринкет, Ларкин), 1:1 – 28 Сирелли (Хэйгл), 1:2 – 43 Фаббри (Комфер), 2:2 – 46 Стэмкос (Кучеров, Пойнт), 2:3 – 57 Перрон (Комфер, Зайдер), 2:4 – 59 Рэймонд (Ларкин)

Торонто – Флорида – 6:4 (2:0, 3:1, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 13 Робертсон (Найз), 2:0 – 14 Мэттьюс (Броди), 3:0 – 21 Бертуцци (Доми, Мэттьюс), 3:1 – 21 Монтур (Верхэге), 4:1 – 28 Кемпф, 5:1 – 34 Найз (Робертсон, Хольмберг), 5:2 – 42 Тарасенко (Луостаринен, Миккола), 5:3 – 51 Райнхарт (Барков, Тарасенко), 5:4 – 58 Беннетт (Ткачак, Тарасенко), 6:4 – 59 Мэттьюс

Коламбус – Колорадо – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 29 Марченко (Годро, Гадбрэнсон), 2:0 – 34 А. Нюландер (Проворов, Воронков), 3:0 – 38 А. Нюландер (Гадбрэнсон, Бин), 3:1 – 44 Вагнер (Лехконен, Уолкер), 4:1 – 58 Силлинджер (Марченко, Тексье)

Виннипег – Лос-Анджелес – 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 11 Перфетти (Коннор, Демело), 1:1 – 12 Арвидссон (Даути, Мур), 1:2 – 25 Фиала (Гавриков), 2:2 – 31 Монахан (Коннор, Моррисси), 2:3 – 33 Копитар (Гавриков, Кемпе), 3:3 – 36 Моррисси (Коннор, Перфетти), 4:3 – 53 Перфетти (Шмидт, Пионк)

Сент-Луис – Эдмонтон – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Экхольм (Кэррик, Браун), 1:1 – 28 Шенн (Хэйс, Фолк), 2:1 – 41 Шенн (Хэйс, Капанен), 2:2 – 54 Драйзайтль (Экхольм, Макдэвид), 3:2 – 62 Саад

Сан-Хосе – Сиэтл – 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Бенирс (Толванен, Бьоркстранн), 0:2 – 11 Бьоркстранн (Толванен), 1:2 – 14 Зеттерлунд (Эклунд, Гранлунд), 1:3 – 17 Райт (Шварц, Эберле), 2:3 – 25 Костин (Зеттерлунд, Влэшик), 2:4 – 59 Макканн (Данн, Шварц)

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