Хоккеист Питтсбурга пережил второй инсульт - через несколько дней он захотел вернуться на лед

Крис Летанг в свой 17-й сезон принял участие в 962 играх НХЛ. Только Сидни Кросби и Евгений Малкин сыграли больше матчей за Питтсбург.

Медицинские недуги всегда были частью карьеры 35-летнего защитника Пингвинз. За свою карьеру Летанг перенес инсульт, которых случился в 2014 году. Он также перенес опасную для карьеры операцию на шее в 2017 году, а также сотрясение мозга в 2011 и 2014 годах.

В понедельник Пингвинз проводили тренировку. Летанг был в раздевалке и находился в достаточно хорошем настроении. Позже в тот же день он позвонил тренеру и пожаловался на сильную мигрень.

После консультации с командным врачом хоккеисту сказали, что лучше сразу сдать анализы в местной больнице. В понедельник вечером Летанг узнал, что перенес очередной инсульт. Менее чем через 48 часов он спросил у тренера, сможет ли он выйти на лед в следующем матче, сообщает The Athletic.

Penguins D Kris Letang is out indefinitely after he suffered a stroke on Monday, the team announced.



This is the second stroke Letang has suffered (Feb. 2014). The Penguins confirmed his condition is not believed to be career-threatening. https://t.co/o5YJZxwbop