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Хоккеист Питтсбурга пережил второй инсульт - через несколько дней он захотел вернуться на лед

К счастью, жизни игрока ничего не угрожает, а он сам еще сможет вернуться в игру по ходу нынешнего сезона.
Сегодня, 16:20
Крис Летанг / Getty Images
Крис Летанг / Getty Images

Крис Летанг в свой 17-й сезон принял участие в 962 играх НХЛ. Только Сидни Кросби и Евгений Малкин сыграли больше матчей за Питтсбург.

Медицинские недуги всегда были частью карьеры 35-летнего защитника Пингвинз. За свою карьеру Летанг перенес инсульт, которых случился в 2014 году. Он также перенес опасную для карьеры операцию на шее в 2017 году, а также сотрясение мозга в 2011 и 2014 годах.

В понедельник Пингвинз проводили тренировку. Летанг был в раздевалке и находился в достаточно хорошем настроении. Позже в тот же день он позвонил тренеру и пожаловался на сильную мигрень.

После консультации с командным врачом хоккеисту сказали, что лучше сразу сдать анализы в местной больнице. В понедельник вечером Летанг узнал, что перенес очередной инсульт. Менее чем через 48 часов он спросил у тренера, сможет ли он выйти на лед в следующем матче, сообщает The Athletic.

Команда подчеркнула, что первоначальные медицинские заключения показывают, что этот инсульт значительно менее тяжелый, чем в 2014 году. Летанг пропустил более двух месяцев из-за своего первого сердечного приступа.

"Мы все беспокоимся за него", — сказал тренер Майк Салливан. "Инсульт - это страшное слово. Мы надеемся, что с Крисом все будет в порядке, что он сможет продолжать играть и помогать нам побеждать".

"Сегодня самой большой проблемой для меня было удержать его, чтобы он не выскочил на лед. Он хотел сегодня кататься".

Как долго Летанг будет оставаться вне состава, можно только догадываться. Пингвинз не устанавливают график его возвращения, хотя выражают твердую уверенность в том, что карьера Криса еще не окончена.

Сам хоккеист также не собирается заканчивать со спортом. Все ранние признаки говорят о том, что Летанг сможет вернуться на лед в этом сезоне.

В июле он подписал шестилетний контракт, по которому он будет играть за Питтсбург до 40 лет

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Питтсбург Пингвинз

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