НХЛ: Каролина одолела Филадельфию, Айлендерс по буллитам обыграли Питтсбург

В ночь на среду, 6 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 5 ноября

Баффало – Оттава – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Петерка (Цукер), 2:0 – 21 Байрэм (Далин, Маклауд), 2:1 – 27 Грейг (Ткачак, Штюцле), 3:1 – 41 Байрэм (Маклауд, Гринуэй), 4:1 – 41 Томпсон (Петерка, Так), 5:1 – 52 Петерка (Далин, Томпсон)

Каролина – Филадельфия – 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)

Шайбы: 0:1 – 7 Конекны (Мичков, Типпет), 1:1 – 14 Блэйк (Орлов, Друри), 2:1 – 28 Робинсон (Бернс, Нечас), 3:1 – 29 Мартинук (Бернс, Слэвин), 3:2 – 33 Типпет (Кутюрье, Конекны), 3:3 – 41 Фрост (Конекны, Сэнхайм), 4:3 – 41 Рословик (Ахо, Свечников), 4:4 – 49 Конекны (Кутюрье), 5:4 – 59 Нечас, 6:4 – 60 Джарвис

Монреаль – Калгари – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 24 Зари (Мироманов, Кадри), 1:1 – 36 Галлахер (Капанен, Армия), 2:1 – 45 Армия (Эванс), 2:2 – 57 Коронато (Колман), 2:3 – 61 Коронато

Торонто – Бостон – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 28 Райлли (Найз, Марнер), 2:0 – 29 В. Нюландер (Райлли, Марнер), 3:0 – 54 Найз (Райлли, В. Нюландер), 4:0 – 55 Лоренц (Танев)

Айлендерс – Питтсбург – 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 0:1 – 25 Кросби (Ракелль, Малкин), 1:1 – 32 Палмиери (Цыплаков, Хорват), 1:2 – 33 Малкин (Ракелль, Гризлик), 1:3 – 47 Бантинг (Аччари, Пулюярви), 2:3 – 49 Хольмстрем (Пулок, Палмиери), 3:3 – 52 Пажо (Ли, Хорват)

Миннесота – Лос-Анджелес – 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 27 Богосян (Хартман, Годро), 1:1 – 34 Фогеле (Байфилд, Лаферрье), 1:2 – 38 Фиала (Копитар, Лаферрье), 1:3 – 47 Льюис (Жанно, Ли), 1:4 – 54 Байфилд (Мур, Гавриков), 1:5 – 56 Льюис (Мур, Дано)

Сент-Луис – Тампа-Бэй – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 22 Пербикс (Кучеров, Сирелли), 1:1 – 27 Сундквист (Болдук, Кессел), 2:1 – 38 Торопченко (Факса), 3:1 – 48 Кайру (Саад, Шенн), 3:2 – 51 Хедман (Кучеров)

Виннипег – Юта – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 37 Виларди (Шайфли, Моррисси), 2:0 – 47 Нидеррайтер (Лаури, Эпплтон), 3:0 – 57 Нидеррайтер (Сэмберг, Лаури)

Колорадо – Сиэтл – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Вагнер (Жирар, Маккиннон), 1:1 – 12 Шварц (Эванс, Бенирс), 2:1 – 14 Иван (Маккиннон, Коваленко), 2:2 – 21 Макканн (Стивенсон), 3:2 – 26 Лехконен (Макар, Маккиннон), 4:2 – 29 Рантанен (Маккиннон, Макар), 4:3 – 57 Бенирс (Макканн, Монтур), 5:3 – 57 Рантанен (Маккиннон, Лехконен), 6:3 – 60 Коваленко (Мэнсон, Миттлстадт)

Анахайм – Ванкувер – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 5 Зеллвегер (Мактавиш, Терри), 1:1 – 16 Босер (Миллер, К. Хьюз), 1:2 – 17 Шервуд (Хейнен, Бреннстрем), 1:3 – 22 Петтерссон (Гарланд, К. Хьюз), 1:4 – 52 Дебраск (К. Хьюз, Босер), 1:5 – 58 Хейнен (Блюгерс, Шервуд)

Сан-Хосе – Коламбус – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 38 Томпсон (Зеттерлунд, Смит), 1:1 – 49 Марченко (Чинахов, Сиверсон), 2:1 – 63 Веннберг (Ванечек, Зеттерлунд)

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