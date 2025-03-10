42 минуты штрафа на всех: Вашингтон и Сиэтл устроили массовую драку в НХЛ

Через край били эмоции в поединке регулярного первенства лиги.

В третьем периоде противостояния Вашингтона и Сиэтла вспыхнули страсти. Схватка нападающего Кэпиталз Брендона Дюхейма и защитника Кракен Джоша Махуры у борта переросла в массовую толкотню.

По итогам потасовки рефери изъяли по пять хоккеистов каждой из команд. Скамейки штрафников заполнили хозяева льда Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа, Джон Карлсон, Тревор ван Римсдайк, упомянутый Дюхейм, а также гости площадки – Джон Хэйден, тот же Махура, Тай Картье, Брэндон Монтур и Мики Эйссимонт.

BY GAWDDD, THE CAPS AND KRAKEN ARE HAVIN' A ROYAL RUMBLE MATCH 👊 pic.twitter.com/MnYWix1MHq — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) March 9, 2025

Восемь из десяти хулиганов получили 2-минутные штрафы. Хэйден получил еще 10 минут за неспортивное поведение. В свою очередь Дюхейм в сумме набрал 14 минут штрафа. Вашингтон сумел дожать Сиэтл (4:2).

К слову, вратарь Юты Ингрэм попал в программу помощи хоккеистам с зависимостями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!