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Хоккей

42 минуты штрафа на всех: Вашингтон и Сиэтл устроили массовую драку в НХЛ

Через край били эмоции в поединке регулярного первенства лиги.
Сегодня, 00:59
Вашингтон – Сиэтл / Getty Images
Вашингтон – Сиэтл / Getty Images

В третьем периоде противостояния Вашингтона и Сиэтла вспыхнули страсти. Схватка нападающего Кэпиталз Брендона Дюхейма и защитника Кракен Джоша Махуры у борта переросла в массовую толкотню.

По итогам потасовки рефери изъяли по пять хоккеистов каждой из команд. Скамейки штрафников заполнили хозяева льда Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа, Джон Карлсон, Тревор ван Римсдайк, упомянутый Дюхейм, а также гости площадки – Джон Хэйден, тот же Махура, Тай Картье, Брэндон Монтур и Мики Эйссимонт.

Восемь из десяти хулиганов получили 2-минутные штрафы. Хэйден получил еще 10 минут за неспортивное поведение. В свою очередь Дюхейм в сумме набрал 14 минут штрафа. Вашингтон сумел дожать Сиэтл (4:2).

К слову, вратарь Юты Ингрэм попал в программу помощи хоккеистам с зависимостями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вашингтон Кэпиталз сиэтл кракен

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