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Хоккей

Двукратный участник Матча всех звезд НХЛ попал в программу помощи

Канадский голкипер во второй раз в карьере возьмет вынужденную паузу по неспортивным причинам.
Сегодня, 21:17
Коннор Ингрэм / Getty Images
Коннор Ингрэм / Getty Images

Вратарь Коннор Ингрэм выбыл на неопределенный срок. 27-летний канадец попал в программу помощи хоккеистам, сообщает официальный сайт НХЛ.

Платформа была создана для лечения алкогольной или наркотической зависимости и психологической помощи. Ингрэм, которому диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство, второй раз попал в программу. Посреди сезона 2020/21 страж ворот начал пить, чтобы справиться с тревожностью.

Участие в программе помощи позволило вратарю вернуться на высокий уровень. Он провел полный сезон за Аризону и переехал вместе с командой в Юту. Однако несколько месяцев назад мать Ингрэма умерла от рака, а вратарь оказался в психологической яме.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коннор Ингрэм ХК Юта

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