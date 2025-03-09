НХЛ: Колорадо разгромил Торонто, Калгари минимально обыграл Монреаль
В ночь на воскресенье, 9 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 8 марта
Оттава – Рейнджерс – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
0:1 – 8 Соуси (Трочек, Панарин)
0:2 – 23 Зибанежад (Кайлле, Миллер)
1:2 – 24 Брэди Ткачак (Дженсен)
1:3 – 47 Панарин (Миллер, Бродзински)
2:3 – 50 Грейг (Шабо, Козенс)
3:3 – 57 Амадио (Перрон)
4:3 – 61 Брэди Ткачак (Штюцле)
Филадельфия – Сиэтл – 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
1:0 – 19 Типпет (Кутюрье, Мичков)
1:1 – 30 Картье (Данн)
1:2 – 38 Бенирс (Ларссон, Эванс)
1:3 – 39 Стивенсон ()
1:4 – 43 Монтур (Бенирс)
Тампа-Бэй – Бостон – 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
0:1 – 30 Кепке ()
0:2 – 53 Кастелик (Митчелл, Браун)
0:3 – 54 Задоров (Бичер)
0:4 – 55 Кепке (Миттлстадт, Пастрняк)
Флорида – Баффало – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
1:0 – 7 Грир (Куликов, Шмидт)
2:0 – 29 Верхэге (Экблад, Барков)
3:0 – 37 Лунделль (Боквист, Шмидт)
4:0 – 59 Беннетт (Миккола, Райнхарт)
Калгари – Монреаль – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 – 36 Фараби (Уигар, Баклунд)
Колорадо – Торонто – 7:4 (2:3, 1:1, 4:0)
1:0 – 1 Ничушкин (Мэнсон, Линдгрен)
1:1 – 3 Марнер (Мэттьюс, Найз)
2:1 – 6 Ничушкин (Малински, Нелсон)
2:2 – 12 Таварес (В. Нюландер)
2:3 – 16 Марнер (Мэттьюс, Макмэнн)
2:4 – 32 Таварес (В. Нюландер, Мэттьюс)
3:4 – 35 Кивиранта (Малински, Колтон)
4:4 – 51 Друэн (Колтон, Койл)
5:4 – 55 Маккиннон (Тэйвс, Нечас)
6:4 – 58 Ничушкин (Макар, Лехконен)
7:4 – 59 Маккиннон (Ничушкин)
Лос-Анджелес – Сент-Луис – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
1:0 – 14 Копитар (Андерсон, Даути)
1:1 – 44 Ледди (Болдук, Нейборс)
2:1 – 61 Байфилд (Кемпе)
Нэшвилл – Чикаго – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
0:1 – 21 Влашич (Дак, Бедард)
1:1 – 22 Стэмкос (Бланкенбург, Маршессо)
2:1 – 32 Стэмкос (О′Райлли)
2:2 – 52 Михеев (Мерфи, Донато)
3:2 – 62 Стэмкос (Штястны, Свечков)
Сан-Хосе – Айлендерс – 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
0:1 – 10 Дюклер (Добсон, Хольмстрем)
0:2 – 19 Пажо (Пелек, Добсон)
1:2 – 26 Коваленко (Селебрини, Мухамадуллин)
1:3 – 41 Ли (Пажо, Хольмстрем)
1:4 – 43 Боквист (Деанджело, Пажо)
2:4 – 58 Смит (Веннберг, Селебрини)
Эдмонтон – Даллас – 5:4 (3:1, 2:0, 0:3)
0:1 – 5 Джонстон (Рантанен, Робертсон)
1:1 – 6 Хайман (Нерс, Макдэвид)
2:1 – 12 Хайман (Уолмэн)
3:1 – 17 Арвидссон (Драйзайтль, Бушар)
4:1 – 25 Макдэвид (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
5:1 – 37 Браун ()
5:2 – 45 Рантанен (Харли, Дюшен)
5:3 – 45 Бенн (Сиси, Дадонов)
5:4 – 49 Дамба (Дюшен, Гранлунд)
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