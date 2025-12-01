iSport.ua
НХЛ: Чикаго обыграл Анагайм, Даллас разгромил Оттаву

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Вчера, 08:40       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь с 30 ноября на 1 декабря прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках вечера сыграли 4 матча.

Результаты матчей НХЛ за 1 декабря

Чикаго – Анахайм 5:3 (1:2, 2:0, 2:0)

Айлендерс – Вашингтон 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Каролина – Калгари 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Даллас – Оттава 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)

 

