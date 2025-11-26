iSport.ua
Звезда Торонто покинул лазарет

Капитан команды вернулся в состав.
Вчера, 20:49       Автор: Антон Федорцив
Остон Мэттьюз / Getty Images
Остон Мэттьюз / Getty Images

Форвард Торонто Остон Мэттьюз близок к возвращению на лед. Американец попал в заявку Мейпл Лифс на матч против Коламбуса, сообщает официальный сайт НХЛ.

Центральный нападающий пропустил две недели. Мэттьюз не помог Торонто в пяти поединках регулярки. Мейпл Лифс без своего лидера отпраздновали лишь одну победу – над Сент-Луисом (3:2 ОТ).

В нынешнем сезоне Мэттьюз провел 17 матчей. В свой актив форвард записал 9 шайб и 5 результативных передач. Статистика в прошлой кампании – 33 гола, 45 ассистов (67 поединков).

К слову, капитан Далласа Джейми Бенн оформил юбилейную шайбу против Эдмонтона.

