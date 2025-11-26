Джейми Бенн вошёл в историю Старз забив юбилейный гол

В матче Далласа против Эдмонтона, который закончился со счётом 8:3, форвард и капитан Далласа Джейми Бенн отметился голом, тем самым достигнув отметки в 400 голов.

Канадец забил уже на 4-й минуте, открыв счёт во встрече, а в конце 1-го периода отличился ещё и голевой передачей на Сэма Стила.

До 36-летнего хоккеиста единственным игроком в истории организации с таким достижением был Майк Модано, у которого в сумме 557 шайб за Старз.

Напомним, Джейми Бенн выступает за Даллас с 2007 года, когда клуб задрафтовал его под общим 129-м номером, но дебютировал он за команду в сезоне-2009/10.

Посмотреть обзор матча Далласа против Эдмонтона можно здесь.

